Kesseböhmer in Weilheim: Kehrt der frühere Geschäftsführer wieder zurück?

1 Der Weilheimer Standort der EPT könnte künftig wieder zu Kesseböhmer gehören. Foto: EPT/oh

Die Weilheimer Firma Kesseböhmer, die inzwischen EPT heißt, steckt nach wie vor in Insolvenzturbulenzen. Über die womöglich letzte Lösung wird zurzeit verhandelt.











Steht der Weilheimer Standort der Firma Kesseböhmer vor dem Aus? – Diese Frage treibt die Beschäftigten, den Betriebsrat und die IG Metall schon seit geraumer Zeit um. Der Hersteller von höhenverstellbaren, ergonomischen Gestell-Systemen, beispielsweise für Tische, befindet sich in einer wirtschaftlichen Schieflage. Kaum dass das Unternehmen im vergangenen Jahr in die EPT Energietechnik Produktions GmbH & Co. KG umfirmiert worden war, ging es auch schon in die Insolvenz, die in Eigenverwaltung ablief.