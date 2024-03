Olaf Scholz in Baiersbronn: Für den Kanzler gab es Koberind

1 Bundeskanzler Olaf Scholz (rechts) mit dem Sternekoch Jörg Sackmann. Foto: Sackmann Genusshotel

Bei seinem Besuch im Südwesten ist Bundeskanzler Olaf Scholz auch in den Genuss der vielfach ausgezeichneten Baiersbronner Küche gekommen. Der Kanzler speiste am Montagabend im Gourmetrestaurant Schlossberg des Sternekochs Jörg Sackmann, wie das Restaurant mitteilte.

Scholz war zusammen mit SPD-Co-Chefin Saskia Esken und dem Staatssekretär Steffen Hebestreit im Schlossberg zu Gast.

Sackmann, den man auch als Fernsehkoch kennt, tischte ein Acht-Gänge-Menü auf – darunter als Vorspeise ein Wachtelkotelette mit Gänseleber. Meerwolf mit Algencroustini stand auch auf der Menüfolge. Als Hauptgericht wurde ein Kobe-Rind mit Kohlsprossen und Roscow-Zwiebel serviert, nach der Käseplatte folgte ein Fenchel-Sauerrahmeis. Eine geeiste Piña Colada bildete den Abschluss. Anschließend übernachtete der Kanzler in Sackmanns Hotel.

Olaf Scholz bei seiner Ankunft. Foto: Sackmann Genusshotel

Bundeskanzler Scholz war für zwei Tage in Baden-Württemberg. In Sindelfingen diskutierte der 65-Jährige am Montag mit Schülerinnen und Schülern und besuchte das Mercedes-Werk. In Nagold stellte er sich am Dienstag bei einem Bürgerdialog den Fragen. Anschließend fuhr Scholz nach Calw weiter – zum Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr.

Das Menü für den Kanzler:

Amuse Bouche

Wachtelkotelette mit Gänseleber I Fingerlime | Zitronengras | Quendel

Meerwolf I Yuzu I Algencroustini | Meeresfrüchte

Winterkabeljau mit Joghurt I Eiszapfen | Belugalinsen

Lachsforelle I Champagner Kutteln | Verbene-Essigtempura | Portulakkartoffeln

Kobe Beef I Beefkartoffelsud | Kohlsprossen | Roscow Zwiebel

Bleu D´Auvergne I Karamellisierte Banane | Chili | Portwein

Fenchel Sauerrahmeis I Kräuter Meringue | Fenchel-Gurkenjus

Geeister Pina Colada I Heiße Ananas | Kokosschaum | Zartbitterschokolade

Das kleine Baiersbronn im Nordschwarzwald ist für seine gute Küche über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus bekannt: Das Örtchen hat vier Sternerestaurants mit insgesamt acht Michelin-Sternen.