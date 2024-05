Jugendhandball – Final Four: „Hammerstimmung und ein pures Erlebnis“

Jugendhandball – Final Four

1 Gute Stimmung trotz Platz vier bei den TVN-B-Jugendhandballerinnen. Foto: TV Nellingen

Die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen unterliegen im Halbfinale des Final Four gegen den Handewitter SV mit 20:23 und landen auf Platz vier. Schlussendlich überwiegt jedoch laut TVN-Trainerin Veronika Goldammer „der Stolz, mitgehalten zu haben“.











Die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen verloren das Halbfinale im Final Four um die deutsche Meisterschaft in Leipzig gegen den Handewitter SV knapp mit 20:23 (6:12) und kassierten im Spiel um Platz drei gegen den TV Hannover-Badenstedt eine 27:31(16:19)-Niederlage. „Natürlich ist es vom Ergebnis her schade, weil die Partien spielerisch auf einem sehr hohen Niveau waren und wir absolut mitgehalten haben“, resümierte TVN-Trainerin Veronika Goldammer und ergänzte: „Es war eine Hammerstimmung, ein pures Erlebnis und der Stolz überwiegt.“