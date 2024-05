Jugendhandball – Final Four: Der Erfolg soll gekrönt werden

1 Katharina Goldammer steht vor ihren letzten Partien im Trikot des TVN. Foto: /Herbert Rudel

Die weibliche Handball-B-Jugend des TV Nellingen trifft im Halbfinale des Final Four um die deutsche Meisterschaft auf den Handewitter SV.











Nach zwei Siegen im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den bayerischen Meister TSV Ismaning geht es für die B-Jugendhandballerinnen des TV Nellingen nun im Halbfinale des Final Four am Samstag (16 Uhr) gegen den Handewitter SV in Leipzig weiter. Zwar gewannen die Nellingerinnen das Viertelfinal-Rückspiel nur knapp mit 20:19 und taten sich durchaus schwer, aber das kam laut Trainerin Veronika Goldammer daher, dass die Spielerin „sich unbedingt mit einer guten Leistung im letzten Heimspiel verabschieden wollten“. Denn in Nina Wendel, Paula Schäufele, Emira Lutolli und Katharina Goldammer werden vier langjährige Spielerinnen ihre letzten Partien im TVN-Trikot absolvieren. Nichtsdestotrotz ist mit dem Einzug ins Halbfinale des Final Four „das Saisonziel in der Jugend erreicht“ und ebenso hat der TVN somit die Qualifikation für die A-Jugend-Bundesligarunde 2024/2025 sicher in der Tasche.