1 Ob drinnen oder draußen, im Rollstuhl oder zu Fuß, mit oder ohne Handicap: Beim Villa-Ferienprogramm sollen alle Kinder Spaß haben. Foto: Villa

Der Verein Villa ist der größte Veranstalter inklusiver Ferienangebote in Esslingen. Doch er steht derzeit am Scheideweg. Um weitermachen zu können, hofft er auf finanzielle Hilfe für eine hauptamtliche Stelle.

Esslingen - Jährlich hat der Verein Villa in Esslingen sieben bis acht Ferienprogramme für Kinder mit und ohne Behinderung auf die Beine gestellt. Doch damit könnte Schluss sein, wenn sich nicht bald etwas ändert. Die Arbeitsbelastung ist zu groß geworden. „Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem wir als ehrenamtlicher Vereinsvorstand entschieden haben, dass wir so nicht mehr weitermachen können“, sagt der Vorsitzende Marco Bell. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wünschen sich hauptamtliche Hilfe. Die passende Kandidatin ist gefunden. Doch die Finanzierung für die 35-Prozent-Stelle kann der Verein nicht stemmen. Alle Hoffnungen ruhen auf einem Antrag auf Förderung durch die Aktion Mensch der Fernsehlotterie.