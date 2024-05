Howard Carpendale erkrankt: Kurzfristige Konzertabsagen – so stehen die Sterne für Stuttgart

1 Howard Carpendale 2022 bei einem Konzert in Stuttgart. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Nach Marius Müller-Westernhagen plagen auch Howard Carpendale auf seiner aktuellen Tour gesundheitliche Probleme. Eine vorsichtige Prognose für das Stuttgart-Konzert am 2. Juni.











Nachdem Marius Müller-Westernhagen (75) am Dienstag sein Konzert in Stuttgart aus gesundheitlichen Gründen fünf Minuten vor geplantem Beginn absagen musste, gibt nun der Gesundheitszustand eines anderen Dinos im Showgeschäft Anlass zur Sorge: Schlagerstar Howard Carpendale sagte aufgrund eines grippalen Effekts Konzerte in Wien und Nürnberg am 19. und 21. Mai ab, wie der 78-Jährige seinen Fans auf Instagram mitgeteilt hatte. Die „Let’s do it again“-Tour soll am 2. Juni auch in Stuttgart in der Schleyer-Halle gastieren. Wie sind die Aussichten?

Da das nächste Konzert Carpendales bereits am Freitag, 24. Mai in Frankfurt – Stand Donnerstag – wie geplant gespielt werden können soll, ist davon auszugehen, dass sich der Gesundheitszustand des Sängers zumindest auf dem Weg der Besserung befindet. Passiert nichts unvorhergesehenes, sollte der Star also auch für seinen Auftritt in Stuttgart wieder fit sein.

Nachholtermine angedacht

Carpendale denkt auch bereits an Nachholtermine für die abgesagten Konzerte. „Hi Freunde, die leider notwendigen Absagen schmerzen immer noch, umso mehr, wenn wir die aktuellen Bilder aus München sehen. Aber seid nicht traurig, wir arbeiten weiter intensiv daran, Nachholtermine zu finden“, schrieb er auf Instagram.

Im Fall Westernhagen, der sich ebenfalls auf dem Weg der Genesung befinden soll, waren leider keine Nachholtermine für den geplatzten Termin in der Schleyer-Halle möglich. Der Grund, den der Veranstalter Music Circus nannte: Die Tour befinde sich auf der Zielgeraden, mitwirkende Musiker und Techniker seien danach bereits vertraglich an andere Projekte gebunden.