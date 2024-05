Nach Konzertabsage in Stuttgart: Westernhagen gibt Gesundheitsupdate

1 Marius Müller-Westernhagen fühlt sich wieder besser. (Archivbild) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Thomas Bartilla

Nachdem Marius Müller-Westernhagen ein Konzert in Stuttgart fünf Minuten vor Beginn absagen musste, gibt es nun Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand. Auch an die enttäuschten Fans richtet er Worte.











Nachdem der Künstler Marius Müller-Westernhagen am Dienstag ein Konzert in der Schleyer-Halle in Stuttgart nur wenige Minuten vor geplantem Beginn absagen musste, gibt es nun ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Wie sein Label Warner Music Germany bereits angekündigt hatte, meldete sich der Musiker am Mittwochnachmittag zu Wort und gab vorläufig Entwarnung: „Ich weiß nicht, was mir durch meine Vene geschickt wurde, aber nach elf Stunden Schlaf fühle ich mich wieder wie ich selbst und bin mehr als positiv gestimmt, dass ich am Freitag in Berlin wieder auf der Bühne stehen werde“, schrieb der 75-Jährige mit Blick auf das anstehende Konzert auf der Waldbühne.

Westernhagen war in Stuttgart noch in der Kabine behandelt worden, bevor die Konzertabsage vor dem Publikum, das bereits platzgenommen hatte, verkündet wurde. „Meine Ärzte haben mich gestern leider aus dem Spiel nehmen müssen, um nichts zu riskieren. Ich habe die Nacht in Stuttgart im Hotel verbracht, nachdem ich backstage von einem Arzt mehrere Infusionen verabreicht bekam“, schreibt Westernhagen.

„Es tut mir wirklich sehr, sehr leid

Er entschuldigte sich bei den Fans, die nach Stuttgart gekommen waren: „Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das Konzert gestern nicht stattfinden konnte. Ich hatte mich so darauf gefreut und bedanke mich von ganzem Herzen für euer Verständnis.“ Er werde alles daran setzen, einen neuen Termin zu finden.

Zumindest einen Nachholtermin im klassischen Sinne wird es aber wohl nicht geben. Wie der Stuttgarter Veranstalter Music Circus mitgeteilt hatte, sei das so kurzfristig nicht möglich, da sich die Tournee dem Ende zuneige und beteiligte Musiker und Techniker nach dem Abschluss bereits vertraglich an andere Projekte gebunden seien.

Das Geld für die Tickets gebe es aber dort zurück, wo sie gekauft wurden. Für manche reicht die Entschädigung aber nicht, wie ein Blick in die Kommentarspalte von Marius Müller-Westernhagen auf Instagram zeigt. „Nach Anreise, Hotel-Buchung etc. – danke für nichts. Gute Besserung an den Künstler“, heißt es dort etwa.