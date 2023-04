Im Kreis Esslingen lebt es sich gesünder als in Stuttgart

1 Jugendliche müssen im Kreis seltener zum Arzt als Gleichaltrige in Stuttgart. Foto: dpa/Karmann

Stimmt das Klischee, dass es sich in Großstädten weniger gesund lebt als auf dem Land oder in Kleinstädten? Die Auswertung von mehreren tausend Gesundheitsdaten zeigen: es kommt auf das Alter an.















Link kopiert

Im Kreis Esslingen lebt es sich gesünder als in der Nachbarmetropole Stuttgart. Das ergab eine Auswertung von mehreren tausend Gesundheitsdaten, die die Krankenversicherung AOK anonymisiert bereitgestellt hat. Dabei nahm unsere Redaktion neun Krankheiten in den Fokus in zwei weit auseinanderliegenden Altersgruppen. Untersucht wurden Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren und Hochbetagte ab 80 Jahre. Unter die Lupe genommen wurden Adipositas, Diabetes, Gastritis, Rückenschmerzen, Migräne, Schlafstörung, Angststörung, Depression sowie somatoforme Störungen.