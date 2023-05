1 Typisch Besenwirtschaft. Hier ein Archivfoto vom Besen am Brünnele. Foto: /Horst Rudel

In diesen Tagen öffnen viele Wengerter ihre Besenwirtschaften und servieren Wein und dazu passende Mahlzeiten. Ein Überblick, wo Viertele im Kreis Esslingen getrunken werden können.















Das Weinanbaugebiet in Württemberg gehört zu den bedeutendsten in Deutschland. Die besten Lagen dazu findet man unter anderem am Neckar zwischen Esslingen und Gundelsheim, aber auch an den Nebenflüssen wie Rems und Murr. Wo Wein angebaut wird, ist der Besen nicht weit. Im Frühsommer und Sommer machen die ersten auf.

Besen mit Charme Der Besen auf dem Berg wird betrieben vom Weingut Bayer in Esslingen. Die Familie beschreibt ihr Gut als eines mit „Atmosphäre und unverwechselbarem Charme“. Im Mai finden die so genannten Frühlingsweintage statt – da können die Gäste auch schon die ersten 22er Jahrgänge probieren. Die Weintage finden von 18. bis 21. Mai und vom 25. bis 29. Mai statt. Donnerstag bis Samstag ist ab 13 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr. Die Adresse: Esslingen-Rüdern in der Uhlbacher Straße 86.

Wein und Most Geöffnet ist auch Hahns Mosts- und Weinbesen in Esslingen. Der Most- und Weinbesen öffnet am 24. Mai und geht bis zum 18. Juni. Interessant ist der Hinweis auf der Webseite zur Anfahrt: „Wir empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder per Fahrrad zu uns zu kommen.“ Das ist ein Hinweis auf die Parksituation. Aber – nimmt man das Fahrrad mal raus – der Tipp darf sicherlich auch auf den Umstand gemünzt werden, dass, wer Wein trinkt, nicht mehr fahren sollte. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonn- und Feiertags von 11 bis 22 Uhr. Die Adresse: Talstraße 186 in Esslingen.

Selbstgemachtes Brot In Gundis Besastüble in Aichwald wird es neben dem Wein vom Teamwerk Esslingen selbst gemachtes Brot, Kartoffelsalat und Maultaschen geben. Die Wirtin empfiehlt den Spätburgunder Weißherbst, im 21er Jahrgang ein süffiger und dennoch kräftiger Wein. Geplant ist, Mitte Juli zu öffnen. Die Adresse: Schnaiter Straße 7 in Aichwald-Aichelberg.

Besen mit Spargel Die Besenwirtschaft am Brünnele in Neuffen-Kappishäusern nennt sich passend zur Jahreszeit auch Spargel-Besen. Damit ist schon einmal ein klarer Hinweis auf die Speisekarte gesetzt. Der Besen hat sogar sein eigenes Lied, gesungen von Berti Kurz. Der Refrain kommt mit einem Superlativ: „Das ist der höchste Besen in Schwaben.“ Der Besen hat bereits geöffnet und zwar Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 11.30 Uhr. An Pfingstmontag ist geschlossen. Die Adresse: Brunnenstraße 5 in Neuffen-Kappishäusern.

Musikalisch In der Besenwirtschaft Zum Mostkrug in Erkenbrechtsweiler geht es im Juni wieder los. Geöffnet ist der Besen auch noch im Juli, bevor er dann wieder in die Saisonpause bis Oktober geht. Geplant sind bis jetzt auch zwei Musikveranstaltungen. So kommen am 8. Juni die Gruppe „Sound of Blue“ und am 18. Juni „Les Roulettes“. Beginn der Saison ist der 4. Juni. Freitag und Samstag ist von 18 bis 22.30 Uhr geöffnet, sonntags von 12 bis 19 Uhr. Die Adresse: Kirchstraße 9 in Erkenbrechtsweiler.