Esslinger zeigt Gesichter Afghanistans Ein Land zwischen Krieg und Hoffnung

Matthias Daxl hat für die deutsche Entwicklungshilfe in Afghanistan gearbeitet. Der Esslinger hat ein Land im Aufbruch erlebt und sieht nun, wie vieles unter den Taliban wieder verloren geht. In einem Buch zeigt er, was in Afghanistan auf dem Spiel steht.