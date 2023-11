Freizeitpark in Rust: Europa-Park startet in die Wintersaison – das ist anders

1 Schon in den vergangenen Jahren lockte der Europa-Park seine Fans mit einem Winter-Special (Archiv 2019). Foto: imago/Mandoga Media/Mandoga

3000 Weihnachtsbäume, eine besondere Show und Attraktionen. Der Europa-Park in Rust startet in wenigen Tagen in die Winter-Saison. Was dann anders ist.











Gut vier Wochen vor Weihnachten will der Europa-Park im südbadischen Rust die Winterwochen einläuten. Schon in den vergangenen Wochen lockte der Park seine Fans mit dem Motto „Hallo Winter“ und vereint damit gleich zwei Jahreszeiten. Mit verschneiten Tannen, gebrannten Mandeln und Kürbissuppe wolle man das Beste aus Herbst und Winter zusammenführen, heißt es auf der Seite des Parks.

Am Samstag, den 2. Dezember, soll der Park darüber hinaus in ein „zauberhaftes Winterkleid“ gehüllt werden. Die 16 europäischen Themenbereiche verwandeln sich in „ein Winterwunderland“ – insgesamt 3000 Tannenbäume sollen den Weg säumen. Außerdem will man in Rust bei den kühlen Temperaturen mit einem Showprogramm samt Parade locken. „Mit der ‚Winter Zirkus Revue’ und ‚Crazy Christmas – Alle Jahre wieder’ warten zwei komplett neue Shows auf die Gäste“, heißt es in einer Ankündigung.

Einzelne wenige Attraktionen haben in Anbetracht der Jahreszeit allerdings nicht geöffnet, zu ihnen zählen etwa die Wasserbahnen, wie ein Pressesprecher des Europaparks erklärt.

Zuletzt sorgte der Europa-Park eher mit schlechten Nachrichten für Aufmerksamkeit. Im Juni beschädigte ein Großbrand die Traditionsfahrgeschäfte „Alpenexpress „Enzian““ und „Tiroler Wildwasserbahn“. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Im August verletzten sich dann nach Polizeiangaben fünf Artisten und zwei Besucher, als ein Wasserbecken riss und die daran befestigten Sprungtürme einstürzten.

Trotz der Probleme waren im vergangenen Jahr mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis gekommen - das war ein Rekord. Für das kommende Jahr plant der Park die Eröffnung einer neuen Achterbahn im ebenfalls neuen kroatischen Themenbereich.