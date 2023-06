7 Hinter der grünen Absperrung sind die Überreste des Brands noch zu erkennen. Die Einsatzkräfte arbeiten bei Betrieb des Parks. Foto: Erdem Gökalp

Am Montagabend gab es den zweiten großen Brand in nur fünf Jahren im Europapark in Rust. Am nächsten Tag aber strömen wieder Besucher in den Vergnügungspark.















Es war die Hauptattraktion Spaniens. Die verkohlten Balken und zerstörten Überreste dessen, was man am Dienstag noch hinter einer zwei Meter großen Absperrung im Europapark Rust (Ortenaukreis) erkennen konnte, ist, was von der „Zauberwelt der Diamanten“ noch übrig ist. Hier ist – vermutlich wegen eines technischen Defekts – am Montagabend ein spektakuläres Feuer ausgebrochen. Stundenlang konnte man dichten Rauch über dem Park sehen. 25 000 Besucher mussten den Park räumen.

Am Morgen darauf hängt der Geruch von kaltem Rauch und verschmorten Kabeln in der Luft. Feuerwehrleute sind noch immer vor Ort und besprechen den Einsatz der vergangenen Nacht. Sie schleppen schwere Geräte über einen gepflasterten Boden an den Besuchern vorbei. Bei dem Großeinsatz waren etwa 450 Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Der Brand hat nach Einschätzung von Parkchef Roland Mack einen Millionenschaden verursacht. Eine große Halle müsse wieder aufgebaut werden, zwei Fahrgeschäfte seien ebenfalls betroffen, sagte der Gründer des Freizeitparks. Der Neuaufbau dürfte einige Zeit dauern.

Dennoch wurde der Vergnügungspark am nächsten Tag wieder geöffnet. Dort war man bemüht, den Schein von Normalität zu wahren.

Zwei laute Explosionen

Besucher wie die Familie Heller aus Rosenheim in Bayern, hatten das ausgebrannte Fahrgeschäft noch einen Tag zuvor besucht. Am Dienstagmorgen sitzen sie vor der Absperrung im Schatten und rekapitulieren aufgeregt, was sich am Abend zuvor ereignet hat. Fitnesstrainerin und Mutter von zwei Kindern, Melanie Haller, hat das Geschehen vom Parkdeck des Hotel El Andaluz nur wenige Meter weiter beobachtet und Videoaufnahmen gemacht. Der Rest der Familie war im Inneren des Parks und hat zunächst eine große Menschenmenge gesehen, die sich vom Ort des Geschehens auf sie zubewegte. „Es herrschte keinerlei Panik, manche haben noch in der Gastronomie gesessen und ihr Bier ausgetrunken“, sagt Familienvater Christoph Haller. Das Sicherheitskonzept des Parks habe gute funktionier. Kurze Zeit darauf wurde der Park geräumt.

Der Park ist unterteilt in Themengebiete, die an europäische Länder und ihre kulturellen Besonderheiten erinnern sollen. Während im Themengebiet Spanien spanische Gitarrenmusik der Band Gypsy Kings läuft, wird ein paar Hundert Meter weiter in „Josefinas kaiserliche Zauberreise“ eine Bootsfahrt durch Österreich angeboten. Der Europapark verkauft seinen Besuchen paradiesische Idyllen. Überall gibt es bunte Attraktionen, Achterbahnfahrten, Eiscreme, die leichte Berieselung von Musik, und über allem thront die höchste und furchterregendste Attraktion von allen: der Silver Star, Europas größte Stahlachterbahn. Auch das ständige Geschrei der Achterbahn-Fahrer ist Teil der Berieselung.

Letzter Brand war 2018

Doch das Feuer vom Montag wirft einen Schatten auf dieses Paradies. Es ist der zweite Großbrand innerhalb von fünf Jahren. Auf das letzte Feuer folgte eine Jahre andauernde Debatte, ob das völlig zerstörte Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“ wieder öffnen solle. Erst zwei Jahre später, unter viel öffentlichem Druck und nach einer Online-Petition wurde die Attraktion mit großem Tamtam und Besuch des baden-württembergischen Tourismusministers wieder eingeweiht.

Ob ein ähnlicher Aufwand erforderlich sein wird, den Gästen wieder den Besuch der Diamantenhöhlen zu ermöglichen? Hier konnten die Besucher sehen, wie Diamanten abgebaut werden. Es führen dort auch der „Alpenexpress Enzian“ und die „Tiroler Wildwasserbahn“ hindurch.

Den Besuchern des Europaparks ist der reibungslose Fortbestand des Parks sichtlich eine Herzensangelegenheit. Zu den online geteilten Bildern und Kommentaren vom Brand folgten Hunderte Beiträge von Nutzern, die ihr Bedauern ausdrücken. Vor Ort zeigen sich einige Besucher enttäuscht über den Ausfalls der Attraktionen. Das französische Pärchen Martin und Fauchot wird am Eingang zu dem Fahrgeschäft „Zauberwelt der Diamanten“ von einem grimmig schauenden Mitarbeiter des Europaparks in blauer Weste wieder weggeschickt. „Spanien ist zu“, wiederholt der Mitarbeiter zum wohl Hundertsten Mal an dem Tag. Sie sind am Morgen aus dem 200 Kilometer entfernten Nancy aus Frankreich angereist und die Grotte ist der erste Ort, den sie besuchen. Sie müssen nun auf Italien oder Tirol ausweichen. Attraktionen gibt es immer noch genug. Aus der Ferne hört man die Fahrgäste der Achterbahn schon wieder schreien.

Weitere Brände in Freizeitparks

Karls Erlebnis-Dorf, Juni 2023

In dem Park nahe Berlin zerstört ein Feuer auf rund 400 Quadratmetern mehrere Gebäude. Zehn Menschen werden verletzt, die Feuerwehr spricht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Am Tag nach dem Feuer wird der Betrieb in dem Freizeitpark in Elstal (Brandenburg) wieder aufgenommen.

Freizeitpark Lochmühle, Juni 2022

Bei dem Brand in Eigeltingen (Landkreis Konstanz) entsteht ein Gebäudeschaden von rund 250 000 Euro. Verletzt wird niemand. Der Feuerwehr zufolge war nachts eine Maschinenhalle hinter dem Küchentrakt eines Restaurants in Brand geraten. Der Park öffnet am folgenden Tag wieder.

Erlebnisholzkugel, April 2018

Ein Holzgebäude in der damals noch geplanten Freizeitattraktion mit einer riesigen Holzkugel in Steinberg am See (Bayern) steht in Flammen. Die Polizei ermittelt Brandstiftung und einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wird niemand. 2019 geht die Attraktion in Betrieb.

Fred Rai Western-City, Juli 2017

Millionenschäden nach einem Brand in dem Vergnügungspark bei Augsburg: Das Feuer bricht in Dasing (Bayern) nachts in einem Heulager aus. Sechs Gebäude werden beschädigt. Drei Parkmitarbeiter ziehen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Rund zwei Wochen nach dem Brand werden die Karl-May-Festspiele wieder aufgenommen. Schon zuvor kam es mehrmals zu Bränden im Westernpark.