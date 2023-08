1 Wer weiß etwas zu erzählen über das hier abgebildete Wohn-Stall-Haus, das einst in Beurens Ortsmitte stand? Foto: privat

Im Freilichtmuseum Beuren erzählen alte Gebäude viele Geschichten über Menschen. Jetzt sucht die Einrichtung Menschen, die etwas über die Gebäude berichten. Unter anderem geht es um ein historisches Wohn-Stall-Haus.















Drei alte Gebäude aus der Gemeinde Beuren haben es ins Museum für ländliche Kultur des Landkreises Esslingen geschafft: Im Freilichtmuseum Beuren stehen heute ein Wohn-Stall-Haus, erbaut um 1528/1558, das bis zu seinem Abbau 1980 die Dorfmitte Beurens prägte, eine Scheuer von 1449 und die ehemalige Bauhofscheuer, die 1939 errichtet worden war. Für die Museumsmacher sind aber auch die Geschichten interessant, die sich um diese Gebäude ranken. Wer hat noch persönliche Erinnerungen an diese Gebäude aus der Zeit, als sie noch an ihren ursprünglichen Standorten in Beuren standen?

Das Freilichtmuseum sucht Menschen, denen Begebenheiten zu den Häusern im Gedächtnis haften geblieben sind. Wer ging in den Gebäuden einmal ein und aus, wer hatte hier gearbeitet? Wer kennt Anekdoten rund um den Abbau und den Aufbau im Museumsdorf? Manche können vielleicht auch noch von Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten oder vom Hörensagen etwas berichten. „Viele Erinnerungen ergeben in der Gesamtschau ein anschauliches Bild vom Leben in und um die alten Gebäude“, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Aufruf. Zudem sei es schön, wenn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen den Museumsgästen unmittelbar selbst erzählen möchten, hierzu bestehe in der Veranstaltungsreihe „Hausbesuche“ des Freilichtmuseums immer wieder Gelegenheit.

Wer etwas berichten kann über das alte Wohn-Stall-Haus oder andere alte Gebäude aus Beuren, kann sich telefonisch bei Fiona Bauer unter 07 11 / 3 90 24 18 42 melden oder per E-Mail an: bauer.fiona@lra-es.de