1 Die Feier am Sonntag findet im Freilichtmuseum Beuren statt. Foto: pst/Peter Stotz

Am Sonntag feiert der Kreis Esslingen im Freilichtmuseum Beuren sein Jubiläum mit großem Tamtam.















Der Landkreis Esslingen in seiner heutigen Form wurde vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben. Das Jubiläum wird am Sonntag, 9. Juli, unter dem Motto „Wir im Landkreis Esslingen“ im Freilichtmuseum Beuren gefeiert. Mit seinen 25 Originalgebäuden bietet das Museum für ländliche Kultur einen besonderen Rahmen für das „Fest für Alle“. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Der Landrat Heinz Eininger eröffnet um 11 Uhr das Bürgerfest, das der Kreis gemeinsam mit der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die dieses Jahr ihren 175. feiert, auf die Beine gestellt hat. Bis 18 Uhr ist ein buntes Programm geboten. So können sich die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel über Klimaschutz, Ausbildungsberufe, Freizeitangebote oder Entwicklungen im öffentlichen Nahverkehr informieren.

Das Straßenbauamt stellt ein Wasserstofffahrzeug vor; die Medius-Klinik Nürtingen, das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb und das Biosphärengebiet Schwäbische Alb bieten wie viele weitere Akteure Mitmachaktionen an. Abwechslungsreiche Musik- und Tanzdarbietungen gehören ebenfalls zum Programm. Unter anderem sind die Jazz Band der Thelma Yellin High School aus der israelischen Partnerstadt Givatayim, das Kreisjugendblasorchester und der Männerchor des Chorverbandes Karl Pfaff aus Nürtingen zu Gast.

Da die Zahl der Parkplätze direkt am Museum begrenzt ist, stehen am Sonntag im Tiefenbachtal beim ehemaligen Bundeswehrdepot und in Neuffen bei der Firma Elring Klinger Ausweichparkplätze zur Verfügung. Ein kostenloser Buspendeldienst bringt die Gäste ab 10.30 Uhr von beiden Parkplätzen regelmäßig zur Bushaltestelle am Freilichtmuseum und wieder zurück.

Das Programm steht unter www.freilichtmuseum-beuren.de