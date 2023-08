1 Was tun, um das Leben in der Stadt bei extremer Hitze erträglich zu machen? Die Kommunen müssen Lösungen finden. Foto: dpa/Ricardo Rubio

Temperaturen jenseits der 30 Grad, und dies über Tage: Aktuell ist deutlich zu spüren, wie die Zukunft sein wird. Was tun die Städte und Gemeinden, um die Menschen vor den extrem hohen Temperaturen zu schützen?















Link kopiert

Flirrender Asphalt, heiße Mauern, kein Schatten: Die Hitze des Sommers ist in den Städten besonders stark zu spüren – und dies auch immer häufiger, denn die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad nimmt zu. Verglichen mit den Jahren 1961 bis 1990 hat sie sich in Baden-Württemberg in den vergangenen 30 Jahren etwa verdoppelt, von im Schnitt 5,3 auf 11,5 Hitzetage im Jahr. Wie sich das auch in Zukunft anfühlen wird, erfahren die Menschen bei den aktuellen Temperaturen am eigenen Leib.