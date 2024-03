Flugrouten-Debatte im Landkreis Esslingen: Verkehrsminister will Gräben schließen

Verkehrsminister will Gräben schließen

1 Verkehrsminister Winfried Hermann räumte im Austausch mit Grünen-Politikern aus dem Kreis Esslingen ein, dass in der Kommunikation der neuen Flugroute vieles schief gelaufen sei. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Mehr Transparenz in der Flugrouten-Debatte versprach Winfried Hermann im Gespräch mit Grünen-Kommunalpolitikern. Er räumte Fehler ein, verwies aber auf die Grenzen seines Einflusses als Politiker.











Link kopiert

Die Fronten in der Flugrouten-Debatte bleiben verhärtet. Inzwischen ist der Probebetrieb abgeschlossen. Die Messergebnisse aus den alt und neu betroffenen Kommunen liegen vor. Am 6. Mai soll die Fluglärmkommission entscheiden, ob und in welcher Frequenz die neue Strecke weiterhin geflogen wird. Verkehrsminister Winfried Hermann erläuterte vor Grünen-Kommunalpolitikern aus dem Landkreis Esslingen und vor Vertretern der Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ die neutrale Position des Landes. Dennoch wolle das Ministerium das Gutachten der Firma Accon zur Routenanpassung nun prüfen und gegebenenfalls dazu Stellung beziehen. Der Grünen-Politiker verspricht „Transparenz“.