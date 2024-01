Fluglärm in der Region Stuttgart: Bürgermeister fordert Bolay zum Rückzug auf

Fluglärm in der Region Stuttgart

1 Die neue Route ist auch ein Jahr nach dem Start der Testphase umstritten. Foto: Horst Rudel

Wenige Wochen vor dem Ende der einjährigen Probephase für eine neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen verschärft sich der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. Jetzt fordert erstmals ein Bürgermeister den Rückzug des Chefs der Fluglärmkommission.











Der Streit um Abflugrouten am Stuttgarter Flughafen und den damit verbundenen Fluglärm wird erbitterter: Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz fordert jetzt den Rücktritt des Ostfilderner Oberbürgermeisters Christof Bolay als Chef der Fluglärmkommission. Kurz wirft Bolay „Überheblichkeit und Ignoranz“ vor. Auslöser ist offenbar Bolays Fernbleiben bei einer Veranstaltung in Aichtal in der vergangenen Woche. Bolay begründete seine Absage mit markigen Worten: „Außer der altbekannten populistischen Stimmungsmache erwarte ich mir von einem solchen Termin keinerlei Beitrag zu einer sachlichen Diskussion.“