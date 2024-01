Streit um Fluglärm im Kreis Esslingen: Kompromiss bei Flugroute in Sicht?

Kompromiss bei Flugroute in Sicht?

1 Großes Interesse fand die Informationsveranstaltung zu den neuen Flugrouten in Aichtal. Allerdings blieben die Gegner dieser Routen weitgehend unter sich. Foto: Robin Rudel

Bei einer Veranstaltung in Aichtal taucht ein neuer Vorschlag zu der umstrittenen Flugroute in Richtung Süden auf. Offenbar können sich auch Gegner mit der Überlegung anfreunden. Altbachs Bürgermeister lehnt den Vorschlag ab.











Ein neuer Vorschlag könnte Bewegung in die verfahrene Lage im Streit zwischen Befürwortern und Gegnern der neuen Flugroute bringen. Der Kompromissvorschlag kommt aus den Reihen der Gegner der neuen Flugroute Richtung Süden und tauchte in einem Chat auf, der eine Veranstaltung in Aichtal begleitete: Statt bereits um 6 Uhr morgens die ersten Flugzeuge auf der neuen Route starten zu lassen, könnten diese ja auch ein bis drei Stunden später abheben.