Der Jahrestag zum russischen Einmarsch in der Ukraine ist vorüber, die Gedenkveranstaltungen sind vorbei. Nun hat der Alltag alle wieder eingeholt, die sich hierzulande mit dem Thema befassen müssen. Zum Beispiel beim Thema Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.

Andere Unterkünfte müssen schließen

Als Sofortmaßnahme hat die Stadt Stuttgart jetzt auf der Waldau, ganz in der Nähe des Fernsehturms, 110 Container bereitgestellt, die Platz für bis zu 240 Personen bieten. Die Menschen werden in dieser Woche dort einziehen. Es handelt sich um Ukrainerinnen und Ukrainer aus Flüchtlingsunterkünften in Stuttgart, die aufgegeben werden müssen. Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann sagt dazu: „Wir stehen zu unserer humanitären wie rechtlichen Verpflichtung, Geflüchtete aufzunehmen und gut unterzubringen.“

Es werden noch mehr Menschen kommen

Von den insgesamt 110 Containern auf der Waldau bieten 80 Platz zum Wohnen. In 30 weiteren Containern sind Toiletten, Waschräume, Küchen, Büros und Lagermöglichkeiten untergebracht. Die soziale Betreuung wird vor Ort das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernehmen. Mit Blick auf die nahe Zukunft sieht Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann weitere Herausforderungen. „Wir rechnen damit, dass in den kommenden Wochen noch mehr Menschen nach Stuttgart kommen werden, insbesondere ist mit Zuweisungen aus den Landeserstaufnahmestellen zu rechnen.“ Allerdings seien viele Flächen verbaut oder verplant, Anmietungen gestalteten sich schwierig. „Wir setzen alles daran, Menschen nicht in Hallen unterbringen zu müssen“, so Fuhrmann.

Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr ein Quartier für Flüchtlinge errichtet werden. In fünf Modulbauten sollen bis zu 330 Menschen längerfristig wohnen können. Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten: Die Module 1 bis 3 bis Mitte des Jahres, die beiden weiteren bis Ende 2023. Die Stadt investiert dabei insgesamt rund neun Millionen Euro.