1 Die Landfrauen haben sich eine treue Kundschaft aufgebaut. Foto: Roberto Bulgrin

Die Landfrauen verkaufen im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion wieder ihre beliebten Marmeladen und Selbstgestricktes in der Küferstraße.















Link kopiert

Esslingen - Neugierig werfen Passanten einen Blick auf den Pavillon in der Küferstraße. Verschiedene Marmeladensorten, kuschlige Socken und allerhand Selbstgestricktes liegen dort auf der Verkaufstheke. Hier verkaufen die Landfrauen noch bis Samstag zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion Warmes und Süßes für die kalte Jahreszeit.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Landfrauen kochen mehr als 1000 Gläschen Marmelade.

Am ersten Tag hält sich der Ansturm noch in Grenzen. Der Wegfall des Weihnachtsmarktes mache sich bemerkbar, erzählt Helene Höfer von den Landfrauen. Langsam laufe der Verkauf aber an. Besonders beliebt seien bei den Kunden die Marmeladen, vor allem die klassischen Sorten Erdbeere, Himbeere und Brombeere. Aber auch die Socken würden gut gekauft werden.

Kunden freuen sich über die große Auswahl

Harald Flößer, Vorsitzender des Vereins Gemeinsam helfen, bedankte sich bei den Landfrauen für ihren Beitrag. Sie seien schon viele Jahre dabei und eine feste Einrichtung und Stütze der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Ihren Einsatz wisse man zu schätzen.

Dass die Auswahl an Marmeladensorten so groß ist, kommt bei den Kunden gut an. Sie kaufe für ihren Mann Birnenmarmelade, die gebe es im Handel oft nicht, erzählt eine Kundin. Die Frau hat extra vom Charlottenplatz einen Umweg genommen, um noch bei den Landfrauen vorbeizuschauen.

Selbstgemachtes ist Trumpf

Die Marmelade schmecke einfach besser als im Handel, berichtet eine Frau. Sie kaufe schon seit vielen Jahren bei den Landfrauen den süßen Aufstrich. Eine andere Passantin hat den Stand im Vorbeilaufen entdeckt. Sie habe schon öfter Marmeladen für den guten Zweck erworben, erzählt sie und freut sich schon auf den Verzehr.

Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Der Kauf der Marmeladen bereichert nicht nur den Frühstückstisch, er hilft auch Menschen in der Nachbarschaft, die für die kleinsten notwendigen Anschaffungen nicht genügend Geld zur Verfügung haben. So bittet der Verein für Sozialpsychiatrie für mehrere Beschäftigte des Zentrums für Arbeit und Kommunikation (ZAK) in Esslingen um Hilfe. Es sind Menschen, die mit psychischen Erkrankungen oder anderen Belastungen zu kämpfen haben und nur schwer im Arbeitsleben Fuß fassen. Im ZAK erhalten sie eine Arbeitsgelegenheit – früher Ein-Euro-Job genannt – und werden dadurch aus der Isolation geholt, erhalten eine Tagesstruktur. Viel Einkommen steht ihnen aber nicht zur Verfügung. So kann sich eine ausgebildete Erzieherin den dringend benötigten Kleiderschrank nicht leisten. Nach einer Kindheit voller Gewalt entwickelte sie eine Essstörung und eine Drogenabhängigkeit, die sie nach 20 Jahren im Beruf zur Aufgabe zwangen. Nun absolviert sie ein Ersatzprogramm und möchte als Ernährungsberaterin neu anfangen. Unterstützung für den Kauf von Mobiliar benötigt auch ein junger Mann, der so schwer traumatisiert ist, dass er nach Einschätzung des ZAK-Teams die nächsten Jahre nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können wird.

Verkaufszeiten und Spendenkonten

Die Landfrauen verkaufen bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Marmeladen und weiteres Selbstgemachtes vor der EZ-Geschäftsstelle in der Küferstraße 1. Am Samstag findet der Verkauf von 9 bis 12 Uhr statt.