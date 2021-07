1 Die Organisatoren des Esslinger Sommer-Open-Airs blasen zum Endspurt: Michael Urban vom Baurechtsamt prüft die Sicherheit des Leinwandgerüsts. Foto: Roberto Bulgrin

Nach der langen Corona-Zwangspause sehnen sich viele wieder nach kulturellen Gemeinschaftserlebnissen. Gelegenheit dazu bietet das Esslinger Sommer-Open-Air vom 8. Juli bis 30. September.

Esslingen - Vielen hat der Esslinger Burgsommer im vergangenen Jahr kulturelle Lichtblicke in düsterer Coronazeit beschert. Und auch diesmal will das städtische Kulturamt alles tun, damit das Publikum auf gute Unterhaltung nicht verzichten muss. Drei Monate lang soll es Musik, Theater, Literatur und Kino an ei­nem ungewohnten Ort geben: Am Neckarufer auf Höhe des Oberesslinger Bahn­hofs entsteht ein neues Festivalgelände, das coronagerechte Veranstaltungen ermöglicht. Derzeit blasen die Macherinnen und Macher des Esslinger Sommer-Open-Airs zum Endspurt – bereits am 8. Juli soll es losgehen. An drei bis vier Abenden in der Woche können bis zu 200 Gäste bis Ende September Kulturveranstaltungen un­terschiedlich­ster Couleur genießen. Mit dem Kommunalen Kino und der Initiative Blues in Town hat das Kulturamt zwei starke Partner mit im Boot.