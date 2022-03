1 Im neuen Hybrid-Operationssaal des Nürtinger Krankenhauses können Patienten während der Operation von einem hochmodernen Röntgengerät durchleuchtet werden. Foto: Britt Moulien

Corona geht allmählich in die Normalität über, hat die Krankenhäuser aber vor große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Gleichwohl haben die Medius Kliniken des Landkreises Esslingen großen Pläne.















Kreis Esslingen - Wer heutzutage über eine Klinik reden will, kann von Corona immer noch nicht schweigen – obwohl die Pandemie jetzt vom tödlichen Wahnsinn eines Aggressors in den Schatten gestellt wird. Eines vorab: Bei den Medius Kliniken des Landkreises Esslingen sieht man sich gut gerüstet für die medizinische Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Und was Covid anbelangt, nähere man sich trotz erneut steigender Inzidenzen der Normalität, sagt Sebastian Krupp bei seiner ersten Jahrespressekonferenz als Medius-Geschäftsführer seit 1. April 2021. Vorher war er Klinikleiter in ­Ruit, neben Kirchheim und Nürtingen einer der drei Standorte der gemeinnützigen GmbH. Von derzeit 49 infizierten Patienten in den drei Häusern – nicht alle wegen Corona eingewiesen – seien nur vier auf der Intensivstation.