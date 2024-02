Esslinger Gemeinderat: Die Bücherei bleibt ein heißes Thema

1 Die Stadt sieht im Kögel-Gebäude gute Möglichkeiten für eine neue Bücherei. Foto: /Robin Rudel

Um neue Impulse für die Innenstadt zu setzen, hat OB Klopfer im Herbst vorgeschlagen, die Bücherei ins frühere Modehaus Kögel zu verlegen. Nun hat die Verwaltung ihre Pläne im Gemeinderat konkretisiert. Viele signalisierten Zustimmung, andere haben Zweifel.











Die Diskussion über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei geht in eine entscheidende Phase: Mitte Mai soll der Gemeinderat entscheiden, ob die Pläne für einen Umzug der Bibliothek ins frühere Modehaus Kögel weiter vorangetrieben werden. OB Matthias Klopfer hatte im Herbst angeregt, die Volkshochschule im früheren Karstadt-Warenhaus in der Bahnhofstraße anzusiedeln und die Bücherei bei Kögel. Davon verspricht er sich Impulse für die gebeutelte Esslinger Innenstadt. Bisher hatte der Gemeinderat nur hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert. Nun hat er erstmals öffentlich getagt. Die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer ließen ahnen, dass dieses Thema zahlreiche Menschen in Esslingen bewegt.