Esslinger Bücherei-Debatte: Bibliotheks-Pläne sollen greifbar werden

1 Das Team der Esslinger Stadtbücherei hatte einige Bereiche des früheren Modehauses so ausgestaltet, wie eine Bibliothek der Zukunft aussehen könnte. Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Vorschlag, die Esslinger Stadtbücherei ins frühere Modehaus Kögel zu verlegen, hat OB Klopfer eine Diskussion über Möglichkeiten zur Innenstadt-Belebung angestoßen. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten nun die Gelegenheit, die Räume zu begutachten.











Link kopiert

Mit seinem Vorschlag, die Stadtbücherei vom Bebenhäuser Pfleghof ins frühere Modehaus Kögel zu verlegen, hat OB Matthias Klopfer eine Diskussion angestoßen, die zunehmend an Fahrt gewinnt: Jüngst hatte die Stadtverwaltung ihre Überlegungen erstmals öffentlich im Gemeinderat vorgestellt – nun will man die Bürgerschaft mit ins Boot holen. Bei einem Informationsabend stellten Stadt und Bücherei ihre konzeptionellen Überlegungen vor, anschließend hatten die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, sich in dem verzweigten Gebäude umzuschauen und in eigens gestalteten Bereichen eine Ahnung zu bekommen, wie eine Bibliothek dort aussehen könnte. Der Andrang war groß, viele reagierten sehr positiv. Doch es gab auch Stimmen, die vor einer Grundsatzentscheidung im Gemeinderat die Beantwortung vieler offener Detailfragen anmahnten.