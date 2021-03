Unser Team von ES-TV hat sich mit Nicolas Fink von der SPD getroffen und mit ihm über die letzte Legislaturperiode in der Opposition und das mögliche Ende des Lockdowns gesprochen.

Esslingen - Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist in weniger als zwei Wochen und der Wahlkampf der einzelnen Parteien läuft auf Hochtouren. Deshalb hat sich Cora Birk von unserem ES-TV Team vor dem Stuttgarter Landtag mit dem Esslinger Landtagsabgeordneten Nicolas Fink von der SPD zu einem kurzen Video-Interview getroffen.

Pflege, Schule, Saatgutverordnung und Corona

Was genau er als Volksvertreter in der letzten Legislaturperiode geschafft und auf den Weg gebracht hat, aber auch was nicht so gut geklappt hat, verrät Fink im Interview. Er äußert sich außerdem zu Themen wie das „krisenfeste Klassenzimmer“, Pflege, Schule und Corona . Das ganze Interview sehen Sie im Video.