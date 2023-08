1 Der Schauspieler Gerhard Polacek wählt für jeden Ort passende Texte aus. Foto: Roberto Bulgri/n

Jedes Jahr im Sommer wählen die Esslinger Stadtbücherei und unsere Zeitung drei außergewöhnliche, vergessene oder sonst nicht zugängliche Orte aus, an denen der Schauspieler Gerhard Polacek literarische Texte präsentiert. Die Tickets sind heiß begehrt.















„Die wahren Abenteuer sind im Kopf“, hat der österreichische Multi-Künstler und kulturelle Tausendsassa André Heller gern betont. Seinem Landsmann Gerhard Polacek spricht er damit aus der Seele. Genau wie Heller liebt es der Schauspieler, der schon lange in Esslingen lebt, wenn die Kunst der Fantasie Flügel verleiht. Mit Begeisterung taucht Polacek ein in Texte, die dem Publikum neue Horizonte eröffnen – am liebsten an „Erlesenen Orten“. So nennt sich eine gemeinsame Reihe der Esslinger Stadtbücherei und unserer Zeitung: Die Veranstalter wählen jeden Sommer außergewöhnliche, vergessene und nicht zugängliche Orte in Esslingen aus, an denen Polacek Literarisches präsentiert. Drei „Erlesene Orte“ haben die Macherinnen und Macher diesmal neu entdeckt – der Vorverkauf beginnt am Mittwoch.

Hoch hinaus und in die Tiefe

Seit elf Jahren sind die „Erlesenen Orte“ eine feste Größe im sommerlichen Esslinger Kulturprogramm: Mal haben die Veranstalter ihr Publikum in schwindelnde Höhen ins Turmzimmer der Stadtkirche entführt, ein andermal las Polacek tief unten im historischen Wasserspeicher der Burg oder im Mettinger Bunker. Mal traf man sich in einer leergepumpten Schleusenkammer, mal in einem verwaisten Hotel, auf der Hochwacht oder im Dicken Turm der Burg. Und was das Beste ist: Die Liste möglicher Veranstaltungsorte wird von Jahr zu Jahr länger, weil Esslingen so viel zu bieten hat – ganz im Sinne des Dichters Achim von Arnim, der seiner Bettine anno 1820 schrieb: „Das ist eine Stadt . . . kein Schritt ohne besondere Merkwürdigkeit.“

Auch in diesem Jahr gehen Stadtbücherei, Eßlinger Zeitung und Gerhard Polacek auf eine wundersame Reise zu „Erlesenen Orten“. Erste Station sind am 6. September die Werkstätten der Württembergischen Landesbühne am Zollberg, wo große Illusionen für die Bühne entstehen. „Da wird gebaut, gehämmert, gebohrt, geschraubt und gemalt, damit wir jeden möglichen und unmöglichen Ort der Welt vom Theatersessel aus erreichen können“, verrät Polacek. Die zweite Station führt am 14. September zu Esslingens „Kap der guten Hoffnung“, wo sich die Wasser am Ende der Neckarinsel wieder vereinigen. Dort lädt der Motor-Yacht-Club zum verträumten Blick neckaraufwärts ein, wo der Fluss zwischen seinen wild-romantischen Ufern verschwindet.

Die Fantasie nimmt ihren Lauf

Dritter „Erlesener Ort“ ist am 28. September die 500 Jahre alte Rats-Apotheke von Christoph Mauz am Rathausplatz. „Man muss in diesem geschichtsträchtigen Interieur nur in eine der wunderschönen Laden greifen, und schon hält man irgendein Medikament in der Hand, das irgendwo auf der Welt erzeugt wird, und die Fantasie nimmt ihren Lauf“, sagt Gerhard Polacek, der gerne den Autor Joseph Conrad zitiert: „Die weitesten Reisen unternimmt man mit dem Kopf.“

Tickets für die „Erlesenen Orte“

Vorverkauf

Der Eintritt zu den „Erlesenen Orten“ kostet 15 Euro. Der Kartenverkauf für alle drei Veranstaltungen beginnt verbindlich am Mittwoch, 23. August. Reservierungen sind unter Telefon 07 11/35 12-23 37 und bei der Auskunft im ersten Obergeschoss der Esslinger Stadtbücherei möglich.

Tickets

Die Eintrittskarten für die „Erlesenen Orte“ sind gewöhnlich rasch vergriffen – wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig um Karten bemühen. Maximal können zwei Karten pro Person reserviert werden. Im Eintrittspreis sind ein Getränk und die eine oder andere Überraschung enthalten.