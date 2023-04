1 Gerhard Polacek (links) und Albrecht Braun wollen dem Publikum die Faszination historischer Bücher vermitteln. Foto: Roberto Bulgrin

Mit ihrer Veranstaltungsreihe „Erlesene Orte“ machen Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung Literatur zum Erlebnis. Diesmal ist der Schauspieler Gerhard Polacek mit literarischen Kabinettstückchen in der historischen Bibliothek von St. Dionys zu Gast.















„Bibliotheken sind Tempel des Glücks, denn Bücher machen glücklich“, findet der Schauspieler Gerhard Polacek. Den Zauber literarischer Kabinettstückchen vermittelt er am liebsten an „Erlesenen Orten“. Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung wählen für ihre gleichnamige Lesereihe die malerischsten, überraschendsten und originellsten Plätze aus, für die Polacek individuelle Leseprogramme zusammenstellt. Mit der Kirchenbibliothek der Esslinger Stadtkirche St. Dionys öffnet am Montag, 24. April, um 18 Uhr ein Ort seine Türen, der so gut wie nie für Gäste offensteht. Nun macht Kustos Albrecht Braun eine Ausnahme – als Hommage an Gudrun Fuchs, die die „Erlesenen Orte“ zum letzten Mal federführend betreut, ehe sie als Leiterin der Stadtbücherei in den Ruhestand geht. Eintrittskarten gibt es von Mittwoch an in der Bibliothek – weil die Plätze knapp sind, dürften die Tickets wieder im Handumdrehen vergriffen sein.

Eine Welt voller Geheimnisse

Gerhard Polacek kennt viele Gründe, weshalb er Bibliotheken als Tempel des Glücks empfindet: „Bücher beflügeln die Fantasie, sie sind treue Freunde, Wegbegleiter und Tröster in schweren Zeiten. Sie sind Wegweiser, Bewahrer, und sie öffnen Türen. Sie sind Zeitmaschinen, Lern- und Informationsquellen. Man kann sich mit ihnen zurückziehen und ist trotzdem nie einsam. Mit Büchern kann man Abenteuer er- und überleben, und man kann lieben ohne Liebeskummer. Bücher lassen die Gedanken fliegen. Wer viel liest, ist schwer zu unterdrücken, denn mit Büchern lernt man, aufrecht zu gehen. Bücher bewahren, was die Menschheit weiß, sie machen den Geist geschmeidig, und sie sind voller Geheimnisse.“

Einer jener Orte, an denen die Faszination der Bücher seit einer kleinen Ewigkeit lebendig wird, ist die historische Bibliothek der Esslinger Stadtkirche St. Dionys. Dort erhält das Publikum der „Erlesenen Orte“ am 24. April die seltene Gelegenheit, mit Albrecht Braun einen Blick in diese Schatzkammer zu werfen und mit Gerhard Polacek in die Wunderwelt der Bücher einzutauchen.

Die Teilnehmerzahl ist wegen dieses ganz besonders „erlesenen Ortes“ begrenzt. Karten zum Preis von 15 Euro (einschließlich eines Getränks) gibt es ab Mittwoch, 19. April, 10 Uhr an der Auskunft in der ersten Etage der Esslinger Stadtbücherei (Telefon 07 11/35 12-2979).