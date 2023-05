1 Immer häufiger gibt es sexuelle Übergriffe unter Kindern. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Fachberatungsstelle des Vereins Silberdistel in Ludwigsburg beobachtet in jüngster Zeit eine beunruhigende Entwicklung. Immer häufiger gibt es sexuelle Übergriffe unter Kinder – besonders an Kitas und Grundschulen. Was steckt dahinter?















Was ist noch kindliches Spiel zur Körpererkundung, was bereits sexualisierte Gewalt? Mit dieser Frage haben es Karin Haas und Elke Karle von der Beratungsstelle Silberdistel in Ludwigsburg fast täglich zu tun. Doch so fließend die Grenzen manchmal sind, eine Entwicklung wird dabei deutlich: Die sexuellen Übergriffe unter Kindern im Kita- und Grundschulalter sind wesentlich häufiger geworden.

Der Verein, der sich landkreisweit dem Thema sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendliche annimmt, schreibt in seinem jüngsten Jahresbericht von einer „signifikanten Steigerung der Fallzahlen“. Im Vergleich zu 2021 registrierte die Fachberatungsstelle im vergangenen Jahr eine Zunahme um 22 Fälle. Insgesamt wurde sie bei 51 Fällen von sexuellen Übergriffen unter Kindern eingeschaltet. Bereits 2021 war die Zahl der Übergriffe gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen.

Neuer Rekord bei den Fallzahlen

Auch die sexualisierte Gewalt von Erwachsenen gegenüber Kindern nimmt nach der Statistik des Vereins Silberdistel zu. Mit 172 neuen Fällen insgesamt hatte die Fachstelle im vergangenen Jahr so viel zu tun wie noch nie. Die Sozialpädagogin Karin Haas spricht hier von einem Rekord seit dem Bestehen des Vereins.

Nicht nur, dass die Zahl der Kinder, die sexuell übergriffig werden, gestiegen ist, bereitet Karin Haas und ihrer Kollegin Elke Karle Sorge. Auch die Tendenzen, dass Kinder nun häufiger wiederholt auffällig sind und einzelne Fälle massiver ausfallen, beunruhigen die beiden Sozialpädagoginnen.

Übergriffiges Verhalten tritt häufiger in Kitas auf

Der größte Teil der Übergriffe unter Kindern ereignete sich in Kindertageseinrichtungen. Aber auch die Fälle an Grundschulen nehmen rapide zu. Den Kontakt zur Beratungsstelle suchen meist die Verantwortlichen: Erzieher, Schulsozialarbeiter oder Lehrer. Manchmal, aber seltener wenden sich auch die Eltern an den Verein, zum Beispiel dann, wenn sie zu Hause solche Vorfälle bemerken. „Das war 2021 mehrfach so, vermutlich, weil die Familien wegen der Pandemie viel zu Hause waren und die Eltern so einiges mitbekommen haben“, sagt Karle.

Wie die beiden Sozialpädagoginnen bestätigen, sei diese Form von Gewalt kein Problem einzelner Gesellschaftsschichten. Eine besondere Beobachtung haben sie gemacht: „Jungs zeigen öfter ein übergriffiges Verhalten als Mädchen“, sagt Karle.

Expertinnen haben zwei Erklärungsansätze

Die Bandbreite der Übergriffe reicht von ungewolltem Entkleiden über intime Berührungen bis hin zum Versuch, pornografische Szenen nachzuspielen. Im Gegensatz zu harmloser, altersgerechter Neugier gebe es dabei ein Machtgefälle, erklärt Karin Haas. „Zum Beispiel kann in einem solchen Fall ein Kind deutlich älter als das andere sein“, sagt sie. Oder es schließen sich mehrere Kinder zusammen, um den Übergriff zu begehen. Teilweise gibt es sprachliche Probleme, die es erschweren, sich gegen die sexualisierte Gewalt verbal zu wehren. Die Expertinnen horchen außerdem auf, wenn es darum geht, dass etwas gegen den Willen eines Kindes geschehen ist.

Wie erklären sich die Fachberaterinnen die Häufung der Fälle seit 2020? „Wir merken, dass die Schutzkonzepte der Kitas nun greifen“, sagt Karin Haas. Die Fachkräfte seien mittlerweile sensibilisiert und wüssten solche Situationen besser einschätzen. Das führe dazu, dass sich das Personal der Kitas häufiger an die Beratungsstelle wendet. Aber tatsächlich könnte es in der Summe mehr Fälle geben. „Kinder sind stärker medialen Einflüssen ausgesetzt als früher“, erklärt Haas. Tablets, Laptops und Smartphones liegen in vielen Haushalten ungeschützt herum. Immer früher verfügen Kinder selbst über solche Geräte, oder die Jüngsten bekommen mit, wenn ältere Geschwister pornografische Inhalte konsumieren.

Verein sieht höheren Beratungsbedarf

„Die Präventionsarbeit ist wichtiger denn je“, resümiert Karin Haas. Dieses Jahr kann an sieben Grundschulen im Landkreis das Präventionsprojekt „Trau Dich - Du bist wertvoll‘“ stattfinden. Dabei sollen die Kinder zum Thema sexualisierte Gewalt aufgeklärt werden und sie in ihren Rechten und Gefühlen gestärkt werden. Auch für weiterführende Schulen ist ein Projekt in Vorbereitung. Bei mehr als 90 Grundschulen im Kreis Ludwigsburg erreicht das Präventionsprojekt jedoch nur einen Teil der Zielgruppe. „Unsere personelle Kapazität ist aber begrenzt“, erklärt Haas. Weitere Stellen in der Prävention würden helfen, den großen Bedarf zu decken.

Auch die Beratung würde das Team der Fachstelle gerne intensivieren. Durch einen Stellenausbau könnte sie umfangreicher, intensiver und über längere Zeiträume angeboten werden. Das lässt sich momentan jedoch nicht finanzieren. Der Verein erhält einen Zuschuss des Landkreises und ist sonst vor allem auf Spenden angewiesen.

Aktiv seit dem Jahr 1998

Kontakt

Die Beratungsstelle ist nach ihrem Umzug nun in der Wilhelmstraße 8 in Ludwigsburg heimisch. Vor einem Besuch muss ein Termin vereinbart werden: unter Telefon 07141/6 88 71 90. Die Beratung ist kostenlos. Die Fachstelle ist in der Regel von Montag bis Donnerstag besetzt. Ein Kontakt ist auch per E-Mail an die Adresse info@silberdistel-ludwigsburg.de möglich.

Verein

Der Träger der Fachberatungsstelle ist der Verein Silberdistel. Er wurde 1998 gegründet, um von sexueller Gewalt betroffenen Mädchen, Jungen und jungen Erwachsenen bis 21 Jahre im Landkreis Ludwigsburg zu helfen. Weitere Infos zum Verein gibt es auf der Webseite www.silberdistel-ludwigsburg.de