1 Kein Photovoltaik, sondern Solarthermie – hier eine Anlage in Ludwigsburg. Foto: z

Eine Beratungsfirma hat aufgeschlüsselt, wie die Filderstädter heizen. Teil der Erkenntnis: Wichtige Stellschraube fürs Energiesparen sind die Privathaushalte.















Link kopiert

Heizen oder nicht heizen? Das ist in diesem Herbst in vielen Haushalten die zentrale Frage. Das Wetter hat doch recht früh auf Kalt umgestellt, allerdings explodieren die Energiepreise wegen des Kriegs in der Ukraine. Und nun? Ließe sich da grundsätzlich etwas sparen?