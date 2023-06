Ein Blick in die Zeitung von vor 190 Jahren

1 Hier wurde ein gefragtes Diebesgut produziert: Zuckerhutabteilung im Füllhaus der Zuckerfabrik Frankenthal um 1900. Foto: Stadtarchiv Frankenthal

In der Zeit nach dem Wiener Kongress floriert an der Grenze zwischen Baden und Württemberg der Schmuggel. Das „Intelligenz-Blatt für die Oberamtsbezirke Böblingen und Leonberg“, vor 190 Jahren als erste in Leonberg erschienene Zeitung, berichtet von mehreren Fällen.















Link kopiert

Zucker- und Kaffeeschmuggel aus Baden, die Versteigerung des Gutes Seehaus, Cholera bei Kleinkindern, ein Gänsedieb in Weil der Stadt und Missetäter in Renningen, die dem Lehrer die Bibel und das Gesangbuch gestohlen haben. Das vermeldet im ersten Quartal 1833 die erste in Leonberg erschienene Zeitung.