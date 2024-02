Ehrenaufgabe für Designer aus Stuttgart: Norwegens Kronprinz erhält ein Prachtbuch von Stuttgarter Designern

9 Norwegens Kronprinz Haakon (li.) mit einer Prunkausgabe des Nationalgesetzes, entworfen von Stuttgarter Designern. Foto: Nasjonalbiblioteket Gorm K. Gaare/ Designstudio Superultraplus

Das Designstudio Superultraplus aus Stuttgart hat eine Prunkversion von Norwegens Nationalgesetzbuch gestalten dürfen – was die Designer inspiriert hat und wie prächtig die royale Ausgabe für das Königshaus geworden ist.











Das deutsch-norwegische Designstudio Superultraplus aus Stuttgart hatte jüngst einen prunkvollen und demokratiefördernden Auftrag zu gestalten: Die Designer Anders Bergesen und Holger Jungkunz haben das Design der Jubiläumsausgabe des Nationalgesetzes Norwegens entworfen, Auftraggeber war die Nationalbibliothek Norwegen.

Zwei Prunkausgaben sind entstanden. Eine Version für das Volk – ausgestellt in der Nationalbibliothek im Rahmen der Ausstellung „Landslovjubileet 2024“. Und ein Exemplar hat das norwegische Königshaus erhalten, feierlich übergeben an den Kronprinzen Haakon sowie Königin Sonja von Norwegen. Designer Anders Bergesen wurde ins Schloss zur Übergabe auch geladen.

Die Jubiläumsausgabe des Nationalgesetzes Norwegens, gestaltet vom Stuttgarter Designstudio Superultraplus Foto: Designstudio Superultraplus

Anlass waren Jubiläumsfeierlichkeiten zu „750 Jahre Magnus Lagabøtes Landslov“. Norwegens Landesgesetz von Magnus Lagabøte (1238-1280), der von 1263 bis 1280 König von Norwegen war, wurde erstmals im Jahr 1274 veröffentlicht. Es stellt die größte gesetzgeberische Leistung des skandinavischen Mittelalters dar und galt in vielen Bereichen bis in die Neuzeit hinein. In ihm liegen die Wurzeln des norwegischen Rechtssystems sowie der Regierungsbeteiligung des Volkes – beides Voraussetzungen für die heutige Form der Demokratie.

Zwei Versionen der prunkvollen Neuausgabe wurden erstellt. Besucher der Nationalbibliothek von Norwegen, können das publizierte Wissen ab sofort als Teil der Ausstellung „Landslovjubileet 2024“ bestaunen. Die royale Ausgabe enthält eine zusätzliche Widmung.

Das neu gestaltete Buch kommt laut Designer Holger Jungkunz gut an: „Es findet in der dortigen Presse, bei der Nationalbibliothek selbst und beim Königshaus großen Anklang. Uns liegt ein Dank des Königshauses vor, jedoch ohne Kommentar zur Gestaltung. Die Nationalbibliothek zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis und präsentiert das Jubiläum und das Buch auf eigens eingerichteten Seiten im Netz.“

Das Designbüro arbeitet schon länger – seit 2016 – mit der Nationalbibliothek Norwegen. „In der Vergangenheit konnten wir bereits einige herausragende Buchprojekte gemeinsam realisieren“, sagt Holger Jungkunz, „beispielsweise ,Blod og bein’ – Blut und Bein. So konnten wir über die Jahre der Zusammenarbeit Vertrauen gewinnen und unsere fachliche Kompetenz für hochwertige Buchgestaltung unter Beweis stellen.“

Für die Gestaltung des Buches „Blod og bein“ (Blut und Bein), erhielten die Designer Preise: Bronze beim ADC Award und Silber bei den EDAwards. Foto: Superultraplus

Das Designstudio Superultraplus arbeitete auch jetzt eng mit der Nationalbibliothek und ihren wissenschaftlichen Experten für mittelalterliche Geschichte zusammen, um sich der Frage zu nähern: Wie sähe so ein Buch heute aus? „Vom ersten Briefing bis zur Übergabezeremonie vergingen fast genau zwei Jahre“, sagt der Stuttgarter Designer. „Zunächst musste Format, Struktur und Aufbau des Buches gemeinsam mit den historischen Experten erarbeitet werden.“

Das Ergebnis – im Gegensatz zum Vorbild aus dem 14. Jahrhundert ist es weniger farbig. Die Designer entschieden sich für eine Blaupalette und Gold. Nachhaltigkeit war auch ein Thema, daher ist das Buch in recyceltem braunem Leder gebunden, punziert und mit Folienprägung veredelt.

Goldgeprägte Buchstaben

Eine Hommage an das Original stellen die Kapiteleinstiege dar: Jedes Kapitel beginnt mit einem goldgeprägten und verzierten Buchstaben. „Viele Abstimmungsrunden waren bei den Illustrationen notwendig“, sagt Holger Jungkunz, „da die ursprünglichen Bedeutungen von Symbolen, Farben und Gesten erhalten bleiben, aber neu interpretiert und mit modernem Strich dargestellt werden sollten.“

Das im Jahr 2010 gegründete Designstudio mit einem Sitz in Stuttgart und einen im norwegischen Lunde gestaltet Bücher, Ausstellungsdesigns, Plakate. Sie haben 2022 etwa Entwürfe für das Festival der KulturRegion Stuttgart „Übermorgen“ entworfen. Auch am Erscheinungsbild und an Publikationen zum kommenden Kulturfestival „JETZT!“ der KulturRegion Stuttgart, das im September 2024 starten wird, arbeiten die Designer.

Im Süden des Landes ist Superultraplus ebenfalls unterwegs: „Werbemedien und Gestaltung einer Ausstellung für das Museum für neue Kunst der Städtischen Museen Freiburg befinden sich auf der Zielgeraden“, berichtet Holger Jungkunz. „Wir dürfen außerdem den Web-Relaunch der Städtischen Museen Freiburg entwickeln und gestalten, dessen Start für Ende diesen Jahres geplant ist.“