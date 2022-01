Dorffest in Hochdorf

1 Das letzte Dorffest wurde 2010 im Breitwiesenareal gefeiert. Foto: oh

Für das nächste Jahr wird in Hochdorf ein großes Dorffest geplant. Bis zum Frühjahr sollen sich die örtlichen Vereine überlegen, welche der zwei im Raum stehenden Fest-Varianten es werden soll.















Link kopiert

Hochdorf - Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass im Hochdorfer Breitwiesenareal groß gefestet wurde. Eigentlich hätte das nächste Dorffest, federführend organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Hochdorfer Vereine (AGHV), im Zehn-Jahres-Rhythmus 2020 wieder stattfinden sollen. Doch dann kam Corona dazwischen und das ist bis dato so geblieben. An ein großes Dorffest war vergangenes Jahr nicht zu denken. Nun planen die Vereine erst für das dritte Septemberwochenende 2023. „Der Plan war ursprünglich 2022. Bis dahin wird aber der Breitwiesenparkplatz noch nicht saniert sein. Das sollte er aber allein schon vom Ambiente und der benötigten Infrastruktur her“, erklärt der AGHV-Vorsitzende Rolf Dreher. Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, soll das Dorffest 2023 inklusive Festumzug und Oldtimer-Corso durch den Ort dauern.