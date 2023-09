1 Minister Foto: Roberto Bulgrin

Verkehrsminister Winfried Hermann liest aus seinem Buch über die Geschichte der Mobilität. Er kommt im Publikum gut an, bleibt allerdings auch etwas schuldig. Wie der Minister Fragen zum Verkehr beantwortete, die den Kreis Esslingen betreffen.











Die feingeistigste Bemerkung kam ganz am Ende eines langen Abends von der Einladenden selbst. Andrea Lindlohr bedankte sich bei „Winne“ für die „nette Art, in Abständen Ratschläge zu geben“. Lindlohr von den Grünen ist Abgeordnete des Landtags für den Wahlkreis Esslingen und „Winne“ ist Winfried Hermann, seit 2011 als Verkehrsminister von Baden-Württemberg verantwortlich für die Verkehrspolitik im Land und ebenfalls Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Der Auftrag an diesem Abend: Passagen aus seinem 2020 erschienenen Buch „Und alles bleibt anders: Meine kleine Geschichte der Mobilität“ zu lesen, mit Lindlohr und den Gästen ins Gespräch zu kommen und dabei auch über Mobilitätsthemen in Esslingen zu sprechen.