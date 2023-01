1 Karl Lauterbach ist wegen der neuen Corona-Variante besorgt. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

In den USA führt eine Subvariante des Coronavirus offenbar zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist besorgt.















Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat auf eine neue Subvariante des Coronavirus verwiesen, die im Nordosten der USA zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt habe. „Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5. in Deutschland auftritt“, erklärte Lauterbach am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich auch bei uns ausbreiten kann.“

In 29 Ländern nachgewiesen

XBB.1.5 ist eine Subvariante von Omikron, die sich derzeit stark in den USA ausbreitet. Sie wurde bislang in 29 Ländern nachgewiesen, auch in Europa.

Nach Angaben von Maria Van Kerkhove, Leiterin des WHO-Programms zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, ist es die „ansteckendste Subvariante, die bislang entdeckt wurde“. Es gebe bislang aber keine Anzeichen dafür, dass XBB.1.5 schwerere Erkrankungen auslöst als andere Virusvarianten. Der Anstieg der XBB.1.5-Fälle mache deutlich, wie wichtig es sei, „Covid-19 weiterhin weltweit zu überwachen“, sagte Van Kerkhove am Mittwoch in Genf.