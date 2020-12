11 Die Impfungen gegen das Coronavirus haben am Sonntag in Baden-Württemberg begonnen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die ersten Terminvergaben für Covid-19-Impfungen für über 80-Jährige sind in Baden-Württemberg ab sofort möglich. Die Verfügbarkeit des Impfstoffs zu Beginn ist allerdings sehr begrenzt.

Stuttgart - Auch in Baden-Württemberg haben am Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen (wir berichteten). Außerdem sind ab sofort erste Terminvergaben für die Impfungen für über 80-Jährige möglich. Die Verfügbarkeit des Impfstoffes sei zu Beginn allerdings sehr begrenzt, so das baden-württembergische Sozialministerium in einer Pressemitteilung.

An Impftermine gelangt man über die Impftermin-Servicehotline des Landes, die über die Rufnummer 116117 zu erreichen ist. Termine für folgende Zentrale Impfzentren (ZIZ) können unter dieser Telefonnummer gebucht werden: Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, Klinikum Stuttgart (Standort Liederhalle), Rot am See, Heidelberg, Mannheim und Freiburg. Auch die Vergabe von Terminen in den Impfzentren Tübingen, Ulm, Offenburg und Karlsruhe soll in Kürze möglich sein.

Wegen der derzeitigen begrenzten Verfügbarkeit von nur einem Impfstoff sei laut Sozialministerium damit zu rechnen, dass die ersten angebotenen Termine schnell vergeben sein werden. Jedoch sollen mit weiteren Impfstofflieferungen neue Termine angeboten werden. Zum 15. Januar gehen neben den ZIZ auch die Kommunalen Impfzentren (KIZ) in allen Stadt- und Landkreisen in Betrieb.

Impfung soll in zwei Dosen im Abstand von rund drei Wochen erfolgen

Die Impfung soll in zwei Dosen im Abstand von rund drei Wochen erfolgen. Es ist vorgesehen, bei der Buchung direkt beide benötigten Impftermine zu vereinbaren. Auf der Website www.impfterminservice.de besteht die Möglichkeit, selbst einen Termin zu buchen. Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse beziehungsweise die Möglichkeit eine SMS zu empfangen.

„Anspruch auf eine Covid-19-Schutzimpfung haben derzeit nach der entsprechenden Verordnung des Bundes vor allem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Die endgültige Prüfung des Anspruchs auf eine Impfung findet vor Ort im jeweiligen Impfzentrum statt. Hierzu müssen Bürgerinnen und Bürger am Tag der Impfung ihren Ausweis sowie die elektronische Gesundheitskarte mitbringen. Die Impfung ist kostenlos“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.