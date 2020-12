11 „Klein, aber fein“, sagte die 30-Jährige zu der Spritze im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Foto: dpa/Marijan Murat

Christine Helbig wird als einer der ersten Menschen im Südwesten gegen das Coronavirus geimpft. Die 30-Jährige freut sich über den Piks. Denn sie erlebt jeden Tag, wie tödlich die Pandemie sein kann.

Stuttgart - Plötzlich ist der Moment da, auf den alle so lange gewartet haben. Und deshalb wird es auch ganz still. Alle Kameras richten sich auf Christine Helbig. Die Pflegerin sitzt in grüner Schwesternkluft in der Stuttgarter Liederhalle in Impfkabine 7 auf einem Hocker. Helbig wartet auf den Piks, der Millionen Menschen im Land nun bevorsteht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beobachtet das Geschehen ohne Regung. Als die Spritze sich in Helbigs Oberarm bohrt, blickt die 30-Jährige nur ganz kurz nach unten - kein Zucken, kein Murren, kein Wegdrehen. Danach noch ein Tupfer und fertig. „Klein, aber fein“, kommentiert sie die Spritze. Kretschmann spendet spontan Beifall. Und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ist ganz außer sich. „Das ist ja wie Weihnachten“, ruft er.

Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland hat das Impfen gegen das gefährliche Virus auch im Südwesten begonnen. Am Sonntag wurden landesweit Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal geimpft. Die Impfzentren nahmen ihren Betrieb auf, mobile Teams fuhren zudem Pflege- und Seniorenheime ab. Kretschmann sprach beim offiziellen Auftakt in der Stuttgarter Liederhalle vom „Beginn vom Ende der Pandemie“.

Pflegerin hat in der Liederhalle erste Spritze bekommen

In der Liederhalle hat die Pflegerin Helbig am Sonntag die erste Spritze bekommen - im Beisein von Dutzenden Vertretern aus Politik, Medien und Medizin. Dabei steht die junge Frau gar nicht gern im Mittelpunkt. „Ich bin nicht gewohnt vor Kameras zu stehen“, sagt sie. Aber sie sei eben gefragt worden. „Eine muss ja die Erste sein.“ Dass sie gerade diejenige ist, die im Rampenlicht gespritzt wird, hat dennoch viel Symbolkraft. Seit Monaten kämpft sie an vorderster Front gegen das Virus. Christine Helbig arbeitet im Klinikum Stuttgart auf einer Isolationsstation mit Covid-19-Patienten.

Direkt von der Frühschicht kommt sie am Sonntagmittag in die Liederhalle. Wegen ihres Jobs gehört sie zu den Menschen, die mit höchster Priorität geimpft werden dürfen. Sie habe sich auf die Spritze gefreut, sagt sie. Denn sie muss jeden Tag aus nächster Nähe mit ansehen, wie tödlich das Virus sein kann. „Ich möchte kein Corona bekommen, weil ich die Patienten sehe.“ Corona sei unberechenbar, oft nehme eine Erkrankung ganz schnell und unerwartet einen schweren Verlauf. Der Tod gehöre zum Alltag, sagt Helbig. Täglich telefoniere sie mit den Familien der Erkrankten. „Es ist traurig, wenn an Weihnachten Angehörige die Sachen der Verstorbenen abholen müssen.“

Helbig hofft, dass der Impfstoff die Pandemie in den Griff bekommt. Sie kommt ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, seit 2010 arbeitet sie am Klinikum Stuttgart. Dort lernte sie auch ihren Mann kennen, Holger Helbig, 32. Die beiden sind frisch vermählt. Erst vor wenigen Wochen haben sie geheiratet - coronabedingt nur mit den Eltern im Standesamt. Auch Holger Helbig hat sich am Sonntag in der Liederhalle gleich impfen lassen.

Kretschmann: Tag der Hoffnung

Für Regierungschef Kretschmann ist der Sonntag ein Tag der Hoffnung und Freude. Der Impfstoff sei der Schlüssel für die Rückkehr zum gewohnten Leben, sagt er. Er lässt sich vom Leiter des Impfzentrums, Markus Rose, durch das neue Impfzentrum in der Liederhalle führen und zeigt sich begeistert von der Organisation. „Jetzt betreten wir das Allerheiligste - das schönste Impfzentrum Deutschlands“, sagt Rose stolz, als er mit dem Ministerpräsidenten den Hegel-Saal betritt. In dem siebeneckigen Raum finden sonst Konzerte statt. Nun wurde dort ein Impfzentrum mit vielen weißen Kabinen aus dem Boden gestampft. Athen, Amsterdam, Wien - die Räume tragen Städtenamen, damit die Orientierung leichter fällt. Kretschmann bedankt sich bei Ärzten und Pflegern - auch bei denen, die als mobile Impfteams ausschwirren, um den Impfstoff in Alten- und Pflegeheimen unter die Leute zu bringen. „Die Menschen werden sehr froh sein, wenn sie kommen“, sagt er.

Und Christine Helbig? Die steht rund eine halbe Stunde nach der Spritze mit einem roten Blumenstrauß vor der Liederhalle und fühlt sich prächtig. Helbig trägt eine Maske, aber das Lächeln kann man ihr von den Augen ablesen. „Der Arm tut nicht weh, ich hab auch keine Kreislaufprobleme“, sagt sie. „Das war wie jede andere Impfung auch. Kein großes Hexenwerk.“ Den Termin für die zweite Spritze in drei Wochen hat sie auch schon. Für ihre Arbeit auf der Corona-Station ändere das aber erstmal nichts. „Ich muss mich trotzdem weiter schützen.“