Wissenschaftsministerin Olschowski im Dialog Wie bleibt Baden-Württemberg an der Spitze?

Näher dran an herausragenden Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft: Unsere Dialogreihe „Kulturgespräch“ macht es möglich. Nächster Gast ist am 7. März Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg.