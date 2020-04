1 So schön wie 2019 wird es vielleicht wieder werden auf dem Esslinger Bürgerfest. Aber nicht in diesem Jahr. Das Fest wurde abgesagt. Foto: Roberto Bulgrin

Schatten der Corona-Krise werden immer länger. Der EZ-Lauf wird möglicherweise nur verschoben.

Esslingen - Wer noch glaubte, nach Ostern sei es weitgehend vorbei, der wurde spätestens jetzt eines Besseren belehrt: Die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Krise reichen bis in den Sommer hinein. Am gestrigen Mittwoch hat die Stadt Esslingen das Bürgerfest abgesagt. Es hätte am ersten Juliwochenende stattfinden sollen. „Das Esslinger Bürgerfest finden nicht statt. Dies hat die Verwaltungsspitze angesichts der aktuellen Situation entschieden“, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Der EZ-Lauf, der ebenfalls immer an diesem Wochenende im Zusammenhang mit dem Stadtfest stattfindet, wird gleichfalls nicht gestartet werden können. Hier gibt es allerdings einen Hoffnungsschimmer: „Wir hoffen, dass es uns gelingt, diese Tradition nicht unterbrechen zu müssen und wir den EZ-Lauf zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können“, sagte der Geschäftsführer der Eßlinger Zeitung, Andreas Heinkel.

Begründet wird die Absage des Bürgerfestes mit den weiter ansteigenden Infektionszahlen. Nach Lage der Dinge müsse damit gerechnet werden, dass das derzeit bis 15. Juni 2020 geltende Veranstaltungsverbot des Landes verlängert werde. Eine Großveranstaltung mit 50.000 bis 100.000 Besucherinnen und Besuchern an drei Tagen sei „aus Infektionsschutzgründen“ nicht machbar. Ohnehin könnten derzeit keine Treffen der Vereine stattfinden, um sich auf das Bürgerfest vorzubereiten.

Bei dem großen Stadtfest hätten sich fast hundert Vereine und Gruppen aus Esslingen auf verschiedenen Bühnen mit einem breiten kulinarischen Angebot präsentiert. Um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu erreichen und Zusatzausgaben für die Vereine zu vermeiden, hätten Vereine und Mitwirkende auf eine Entscheidung bis spätestens Mitte April gedrängt: machen oder absagen? Nun ist die Entscheidung gefallen.

Zurückgestellt hat die Stadtverwaltung die Entscheidung, wie sie mit dem Schwörtagumgehen möchte. Mit diesem Festakt ist das Fest in den vergangenen Jahren freitags eröffnet worden. Diese Entscheidung soll nun mit den Gemeinderatsfraktionen abgestimmt werden. Der Schwörtag geht auf eine alte reichsstädtische Tradition zurück, die 1990 wieder belebt wurde.

Brief an Unternehmer

Unterdessen hat sich Oberbürgermeister Jürgen Zieger in einem Brief an die Unternehmer der Stadt gewandt. Betriebe fast aller Branchen hätten mit Betriebseinschränkungen, Lieferengpässen und der Verunsicherung ihrer Mitarbeiter zu kämpfen. „Ich weiß: Sie alle leisten in dieser Ausnahmesituation Außergewöhnliches. Dafür möchte ich Ihnen meinen persönlichen Dank und Respekt aussprechen“, scheibt Zieger. Gemeinsam mit den Kammern unterstütze die Stadt Esslingen alle Unternehmen dabei, passenden Fördermöglichkeiten und Hilfen von Bund und Land herauszufinden und Fragen zu klären, wie diese Mittel genutzt werden könnten. Unterzeichnet wurde der Brief von Zieger sowie dem Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH Michael Metzler und dem Leiter des Amtes für Wirtschaft Marc Grün. Zahlreiche Informationen zur Corona-Verordnung des Landes, den Soforthilfemaßnahmen und Ansprechpartnern für rechtliche Fragen finden sich außerdem auf der städtischen Webseite.