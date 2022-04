1 Wer ins Bürgerbüro will, braucht keine Maske mehr. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Lange ging ohne Maske gar nichts. Deshalb zweifelt mancher Bürger in Baden-Württemberg, ob man jetzt auch auf dem Amt, wenn’s offiziell ist, wirklich keine mehr braucht. Die Antwort ist eindeutig.















Link kopiert

Wie ist das eigentlich nach dem Ende der allgemeinen Maskenpflicht, wenn Bürger in Baden-Württemberg einen neuen Personalausweis beantragen, das Auto zulassen oder auf dem Standesamt einen Antrag auf Eheschließung stellen wollen? Sind Behördengänge aufs Rathaus, ins Bürgerbüro oder zur Zulassungsstelle jetzt überall im Land wieder ohne Maske erlaubt? Nicht zuletzt die Kommunen in Baden-Württemberg selbst wollten wissen, wie ihr Handlungsspielraum in Sachen Maske jetzt ist, und haben sich beim Sozial- und Innenministerium in Stuttgart die Rechtslage erläutern lassen.

Maske nur noch freiwillig

Immerhin ist die Antwort eindeutig ausgefallen: Aktuell sind Behördengänge grundsätzlich ohne Maske möglich. Auf Anfrage von Baden-Württembergs Städtetag hat die Landesregierung bekräftigt, dass es keine Handhabe für die Kommunen gibt, in ihren Einrichtungen eine generelle Maskenpflicht zu verfügen. Weil das Recht der Bürger auf die Leistungen der Daseinsfürsorge so hoch einzuschätzen ist, bietet auch das Hausrecht den Stadt- und Gemeindeverwaltungen keine Möglichkeit, die Maske auf diesem Nebenweg vorzuschreiben, obwohl Bürgermeister und Oberbürgermeister dabei durchaus einen Ermessensspielraum haben. Niemand muss, jeder kann aber natürlich Maske tragen, wenn er im Rathaus etwas zu erledigen hat.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Land setzt auf Freiwilligkeit statt Maskenpflicht

Keine Maskenpflicht mehr im Gemeinderat

Ähnlich ist die Lage für die Kommunalpolitik selbst. Auch bei Gemeinderatssitzungen ist die Maskenpflicht Vergangenheit. Hier lässt das Hausrecht den Zuständigen zwar ebenfalls einen Ermessensspielraum. Aber dem Recht der Ratsmitglieder auf Sitzungsteilnahme und dem Recht der Bürgerschaft auf die Öffentlichkeit der Sitzungen ist bei dieser Abwägung ein jeweils hohes Gewicht beizumessen, betonen die Ministerien. Mehr als Empfehlungen, die Maske zum Infektionsschutz freiwillig aufzusetzen, können die Kommunen derzeit also weder den Bürgern bei Behördengängen noch den Kommunalpolitikern vorschreiben. „Maskenpflichten gibt es nur noch in Ausnahmefällen, ansonsten sind Eigenverantwortung und Freiwilligkeit an deren Stelle getreten“, betont Norbert Brugger, der zuständige Dezernent beim Städtetag. „Mehr gibt die Rechtslage nicht her.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Isolation ab 1. Mai nur noch freiwillig

Unterschiede in den Kommunen

Dennoch zeichnen sich im Umgang mit den neuen Regeln in der Pandemie Unterschiede zwischen den gut 1100 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg ab. Baden-Württembergs Städtetag verweist auf zwei Beispiele: In der Landeshauptstadt Stuttgart haben sich die Gemeinderatsfraktionen laut den Informationen des kommunalen Spitzenverbands auf eine freiwillige Selbstverpflichtung verständigt, in Präsenzsitzungen weiterhin Masken zu tragen. Dagegen empfiehlt die Stadt Heidenheim Gemeinderatsmitgliedern wie Bürgern lediglich, die Maske freiwillig weiterhin zu tragen.