Diebstahl in Dettingen unter Teck Unbekannte brechen in vier Firmengebäude ein

Noch unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt zu vier Firmengebäuden in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) verschafft. Sie richteten dort Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.