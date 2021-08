1 Nils Schmid ist mit 48 Jahren bereits ein alter Hase im Politikbetrieb. Foto: Ines Rudel

Solide, seriös, sozialdemokratisch: So präsentiert sich Nils Schmid im Wahlkampf. Der 48-jährige Jurist möchte sein Mandat aus dem Wahlkreis Nürtingen bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, verteidigen. Und er setzt dabei auf Bewährtes.

Kreis Esslingen - Echt schwäbisch. Auf dem Weg zum Fototermin in der Nürtinger Innenstadt hebt er ein Zehn-Cent-Stück vor einem Parkautomaten auf. Und – echt sozialdemokratisch – reicht er die Münze an eine Passantin weiter. Seine sozialdemokratischen und seine schwäbischen Wurzeln kann der in Filderstadt Aufgewachsene nicht verleugnen. Im Bundestag in Berlin sei sein Zungenschlag schon mit der stark schwäbelnden Seitenbacher-Müsli-Werbung verglichen worden, plaudert Nils Schmid aus dem Nähkästchen. Seit 2017 sitzt er für die SPD im Bundestag, bei der Wahl am 26. September stellt sich der 48-Jährige in seinem Wahlkreis Nürtingen der Wiederwahl.