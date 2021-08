1 Überall wie hier in Esslingen ist längst plakatiert. Die großen Auseinandersetzungen der lokalen Kontrahenten für die Bundestagswahl stehen noch aus. Foto: Ines Rudel

Mit einer Porträt-Serie über die lokalen Kandidatinnen und Kandidaten beginnt die EZ ihre umfangreiche Berichterstattung über die Bundestagswahl.

Kreis Esslingen - Unionskandidat Armin Laschet? Annalena Baerbock von den Grünen? Oder doch der Sozialdemokrat Olaf Scholz? Wer im Herbst an der Spitze der neuen Bundesregierung stehen wird, können auch die Menschen im Landkreis Esslingen nicht direkt mitbestimmen. Kanzler oder Kanzlerin wählt der Bundestag. Welche Parteien dort in welcher Stärke vertreten sind, das wird bei der Bundestagswahl am 26. September entschieden. Außer dem Kreuzchen für eine Partei und damit eine politische Richtung kann jeder Wahlberechtigte auch eine Stimme vergeben für einen Direktkandidaten oder -kandidatin. 23 Frauen und Männer stehen dafür im Landkreis Esslingen zur Wahl.