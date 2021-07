1 Im Vorfeld der Bundestagswahl sind im Kreiswahlausschuss keine Einwände gegen das Bewerberfeld erhoben worden. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Der Kreiswahlausschuss im Landkreis Esslingen hat die Rechtmäßigkeit aller zur Bundestagswahl 2021 eingereichten Wahlvorschläge festgestellt. Die Zahl der Bewerbungen ist im Vergleich zu 2017 deutlich gestiegen.

Wernau - In den beiden Wahlkreisen im Landkreis Esslingen bewerben sich 23 Männer und Frauen um einen Sitz im 20. Deutschen Bundestag. Während im Wahlkreis 261 (Esslingen) am Sonntag, 26. September, zwölf Parteien auf dem Wahlzettel stehen werden, sind es im Wahlkreis 262 (Nürtingen) elf. In seiner Sitzung am Freitag hat der Kreiswahlausschuss die Rechtmäßigkeit aller eingereichten Wahlvorschläge festgestellt.