Landkreis Bautzen in Sachsen Feuer in künftigem Flüchtlingsheim - Minister: Brandanschlag

Der Landkreis Bautzen in Sachsen will geflüchtete Familien erneut in einem ehemaligen Hotel unterbringen. In der Bevölkerung sorgt das auch für Unmut, die AfD macht dagegen mobil. Dann bricht ein Feuer aus.