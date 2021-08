1 Bürger kommen zuweilen in Zeitnot, wenn sie mit dem Amt zu tun haben. Foto: Johannes M. Fischer

Wer einen Termin im Esslinger Bürgeramt benötigt, muss oft mehrere Monate lang warten. Nach den Sommerferien ist Besserung in Sicht, verspricht die Stadtverwaltung. Ein bisschen wenigstens.

Esslingen - Um einen Personalausweis oder einen Reisepass zu beantragen oder sich einfach nur umzumelden, müssen Bürger in Esslingen online einen Termin vereinbaren. Die vergebenen Termine liegen jedoch häufig mehrere Monate in der Zukunft. Dieser Zustand hält bereits seit eineinhalb Jahren, seit Beginn der Coronapandemie, an. Nun ist aber etwas Licht am Ende des Tunnels erkennbar: „Nach den Sommerferien sollen Schalter für Laufkundschaft freigehalten werden“, sagt Rathaussprecher Roland Karpentier. Auch Kunden ohne Termin sollen dann informiert werden, wie lange sie voraussichtlich warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Mit dieser Information müssten sie nicht in den beengten Räumen des Behördenzentrums warten. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass der gegenwärtige Zustand beendet ist. Karpentier: „Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass es in den nächsten Wochen weiterhin zu längeren Wartezeiten kommen wird.“ Für dringende Anliegen gäbe es jedoch weiterhin Kapazitäten. Das gelte auch für die Abholung von Dokumenten, die schon bereit liegen – gerade in der Urlaubszeit ist das für viele Bürger, die verreisen wollen, wichtig. Für sie hat die Verwaltung inzwischen bis zum 13. August sogenannte „Notfalltermine“ eingerichtet.