1 Ohne Termin läuft nichts. Foto: Roberto Bulgrin

Die Nachfrage nach Reisepässen steigt in der Urlaubszeit. Das Esslinger Bürgeramt bietet deshalb nun zusätzliche Termine zur Abholung von Ausweisen an. Voraussetzung ist jedoch, dass die Dokumente bereits beantragt wurden.

Esslingen - Wer beim Esslinger Bürgeramt einen Ausweis beantragen oder etwas anderes erledigen möchte, muss derzeit online einen Termin beantragen. Dies ist auch dann notwendig, wenn man nur kurz etwas abholen möchte, da der Personenverkehr wegen Corona weiterhin stark eingeschränkt ist. Der nächste freie Termin ist im Online-Buchungssystem der Stadt häufig erst nach mehreren Wochen frei. Doch gerade in der Haupturlaubszeit benötigen viele dringend einen gültigen Personalausweis oder, wenn es in ein Reiseziel außerhalb von Europa geht, den Reisepass. Um dieser erhöhten Kundennachfrage nachzukommen, bietet das Bürgeramt der Stadt in der Beblinger Straße für den Zeitraum von Donnerstag, 5. August, bis einschließlich Freitag, 13. August, zusätzliche Notfalltermine zur Abholung von Ausweisdokumenten an.