1 Ohne Termin steht man im Bürgeramt Esslingen vor verschlossener Tür. Foto: Roberto Bulgrin

Wer beim Esslinger Bürgeramt einen Ausweis beantragen oder etwas anderes erledigen möchte, muss derzeit zwei Monate auf einen Online-Termin warten. Woran liegt das?

Esslingen - Fabian Erhardt wollte am 12. Juli einen Ausweis für seinen kleinen Sohn beantragen. Der früheste Termin, den ihm das Buchungssystem anzeigte, war der 5. Oktober. „Das ist doch viel zu lang, selbst wenn man einen Zuschlag wegen Corona gibt“, findet der Esslinger. Seine Schwester musste sich in Esslingen um- und seine Mutter als Neubürgerin anmelden. Auch die beiden mussten sehr lange warten. „Damals dachte ich ja noch, dass die beiden bestimmt etwas falsch gemacht haben“, gibt er zu – bis es ihm genauso erging. Den Beschäftigten in der Verwaltung macht er keine Vorwürfe, die seien alle nett. „Aber drei Monate Wartezeit ist ja schon krass“, findet Fabian Erhardt. O