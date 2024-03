Bürgermeisterwahl in Köngen: Anja Göttker und Gabriel Ileri kandidieren

1 Blick auf das Köngener Rathaus: Sechs Bewerber würden gerne einziehen (Archivfoto). Foto: Horst Rudel

Wer folgt Otto Ruppaner an die Verwaltungsspitze: Für die Wahl zum neuen Köngener Bürgermeister am 21. April gibt es mittlerweile sechs Bewerbungen. Anja Göttkerund Gabriel Ileri haben ihren Hut in den Ring geworfen.











Das Kandidatenkarussell um den Bürgermeisterposten in Köngen nimmt weiter Fahrt auf – mit Anja Göttker und Gabriel Ileri, beide kommen aus Köngen, haben sich zwei weitere Bewerber aus der Deckung gewagt. Die Wahl findet am Sonntag, 21. April, statt – zuvor hatten bereits der Oberboihinger Marcel Sersch, Michael Reichenäcker aus Unterensingen sowie der Köngener Tim Stober ihr Interesse an der Nachfolge von Otto Ruppaner, der mittlerweile als Oberbürgermeister nach Leinfelden-Echterdingen gewechselt ist, bekundet. Ein sechster Bewerber, der nach Angaben der Gemeindeverwaltung seine Unterlagen eingereicht hat, hat sich bis Redaktionsschluss noch nicht an die Öffentlichkeit gewandt.