Wahl in Köngen: Tim Stober will Bürgermeister werden

1 Wer folgt Otto Ruppaner auf dem Chefsessel des Köngener Rathauses nach? Foto: Ines Rudel

Tim Stober hat seinen Hut für die Bürgermeisterwahl in Köngen am 21. April in den Ring geworfen. Laut Köngens Hauptamtsleiter Gerald Stoll sind bislang fünf Bewerbungen im Rathaus eingegangen. Zwei der Kandidaten haben sich allerdings noch nicht geoutet. Neben dem Köngener Stober haben indes bereits der junge Oberboihinger Marcel Sersch sowie Michael Reichenäcker aus Unterensingen ihr Interesse an der Nachfolge von Otto Ruppaner, der mittlerweile als Oberbürgermeister nach Leinfelden-Echterdingen gewechselt ist, bekundet. Die Amtsgeschäfte in Köngen führt aktuell die stellvertretende Bürgermeisterin Johanna Fallscheer kommissarisch. Mögliche Kandidaten für den Köngener Chefsessel können noch bis zum 25. März um 18 Uhr ihre Bewerbung im Rathaus abgeben. Danach tagt der Gemeindewahlausschuss und beurteilt, welche Bewerbungen zugelassen werden. Auch eine öffentliche Kandidatenvorstellung im April ist geplant.