Nachfolge von Otto Ruppaner: Erste Bewerber für Bürgermeisterwahl in Köngen

1 Wer ins Köngener Rathaus einzieht, entscheidet sich am 21. April. Foto: Horst Rudel

Für den Chefsessel im Köngener Rathaus gibt es bereits zwei Kandidaten: Michael Reichenecker und Marcel Sersch. Am 21. April sind die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen.











Am 21. April ist Bürgermeisterwahl in Köngen – und zwei Kandidaten haben mittlerweile ihren Hut in den Ring geworfen. Michael Reichenecker aus Unterensingen hat laut Köngens Hauptamtsleiter Gerald Stoll seine Bewerbungsunterlagen als Erster eingereicht und will sich in Kürze der Öffentlichkeit vorstellen. Zudem hat der Oberboihinger Marcel Sersch Interesse am Chefsessel im Köngener Rathaus bekundet. Der Noch-Amtsinhaber Otto Ruppaner wechselt zum 1. März als Oberbürgermeister nach Leinfelden-Echterdingen.